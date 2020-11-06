6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл на открытие третьей линии минского метро, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония пройдет на станции "Ковальская Слобода". На мероприятие приглашены работники метрополитена и метростроевцы.

Планируется, что главе государства доложат о социально-экономическом развитии Минска и совершенствовании его транспортной инфраструктуры, затем состоится торжественное открытие третьей ветки метро от станции "Ковальская Слобода" до "Юбилейной площади".

Строительство этого участка метро началось в октябре 2013 года с перекладки инженерных коммуникаций. Протяженность линии сейчас составляет 4,4 км. Одновременно со строительством станций были возведены инженерный корпус метрополитена и здание эксплуатационного персонала.

На строительстве новой линии метро были задействованы около 5 тыс. работников, привлечено 60 субподрядных организаций. Фактическая стоимость объекта составила чуть более Br1 млрд. Из них на строительно-монтажные работы ушло Br680 млн, на оборудование - Br153 млн, на компенсацию за снос существующих объектов и прочие затраты - Br175 млн.

На новых станциях предусмотрены решения нового технического уровня, высокая автоматизация процессов управления и контроля инженерного оборудования, внедрены интеллектуальные системы управления движением поездов, оплаты проезда, пожарной безопасности, новые средства передачи и обработки данных о работе всех систем метрополитена.-0-