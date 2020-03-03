Лукашенко пригласил Президента Болгарии посетить Беларусь

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Болгарии Румена Радева с национальным праздником - Днем Освобождения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Долгая история мирного сосуществования наших народов и многочисленные человеческие связи дают нам сегодня уникальную возможность существенно углубить сотрудничество по разнообразным направлениям", - говорится в поздравлении.

Глава государства предложил болгарскому лидеру работать над совместными проектами в торговой, инвестиционной, научно-технической отраслях, сферах энергетики, логистики, образования и туризма. "Будем рады приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле для обсуждения широкого спектра вопросов двусторонней и международной повестки дня", - отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Румену Радеву крепкого здоровья, успехов в ответственной государственной должности, а болгарскому народу - мира и процветания.-0-