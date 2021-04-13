Лукашенко прилетел в Баку

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13 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 13 апреля прибыл с визитом в Азербайджан. Самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев, передает корреспондент БЕЛТА.
Бакинская воздушная гавань, названная в честь бывшего Президента Азербайджана и общенационального лидера Гейдара Алиева, расположилась в 25 километрах от столицы. К прибытию борта номер один из Беларуси здесь готовились заранее: перед правительственным терминалом "Шариф" были подняты государственные флаги двух стран, а к трапу самолета постелили красную дорожку, вдоль которой торжественно выстроились военнослужащие роты почетного караула.
Александра Лукашенко в аэропорту встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие в Баку накануне. После небольшого церемониала глава государства сел в автомобиль и направился на встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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