Лукашенко прилетел в Баку. Президенты Беларуси и Азербайджана провели неформальную встречу

13 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 13 апреля прибыл с визитом в Азербайджан. Самолет белорусского лидера приземлился в международном аэропорту Гейдар Алиев, передает корреспондент БЕЛТА.

Бакинская воздушная гавань, названная в честь бывшего Президента Азербайджана и общенационального лидера Гейдара Алиева, расположилась в 25 километрах от столицы. К прибытию борта номер один из Беларуси здесь готовились заранее: перед правительственным терминалом "Шариф" были подняты государственные флаги двух стран, а к трапу самолета постелили красную дорожку, вдоль которой торжественно выстроились военнослужащие роты почетного караула.

Александра Лукашенко в аэропорту встречала правительственная делегация Азербайджана и белорусские чиновники, прилетевшие в Баку накануне. После небольшого церемониала глава государства сел в автомобиль и направился на встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Александр Лукашенко, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов (слева), Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов.

Первая встреча двух лидеров носила неформальный характер. Как показывает практика, иногда за подобными переговорами удается решить больше вопросов, чем во время официальных заседаний. "В неформальной обстановке главы государств обсудят основные направления белорусско-азербайджанских отношений и стратегические вопросы двустороннего сотрудничества", - сообщали ранее в пресс-службе главы государства.

Но все же традиционно центральной во время визитов всегда является официальная часть переговоров. Она запланирована на среду. Встреча президентов пройдет во дворце "Загульба", который является частью резиденции азербайджанского лидера. Она была построена еще в 2008 году в одноименном поселке на берегу Каспийского моря. В советские годы здесь размещались правительственные дачи.

Переговоры глав государств сперва пройдут в узком составе, в них также примут участие министры иностранных дел. Затем к ним присоединятся остальные члены делегаций, которые будут обсуждать уже профильные вопросы.

"Основное внимание будет уделено расширению торгово-экономического взаимодействия и наполнению сотрудничества новым содержанием. Стороны рассмотрят вопросы промышленной кооперации, реализацию текущих и перспективные проекты в области производства и поставок продовольствия, переработки сельскохозяйственной продукции. Затронут и не менее актуальные темы: сотрудничество в здравоохранении, научно-технической, образовательной и туристической сферах", - отмечали в пресс-службе Президента Беларуси. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Александр Лукашенко

Как рассказал журналистам посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков, визит Александра Лукашенко в эту страну планировался еще в конце 2020 года, но по объективным причинам он не состоялся. 21 февраля Андрей Равков вручил верительные грамоты Президенту Азербайджана, и стороны смогли обсудить возможное время для проведения визита главы белорусского государства. После проработки этого вопроса выбор пал на апрель.

В 2020 году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов. Азербайджан вошел в топ-15 крупнейших торговых партнеров Беларуси. Но, по словам посла, прошлый год для развития экономического сотрудничества был сложный и напряженный. В первую очередь из-за ситуации с пандемией. При этом белорусский экспорт в Азербайджан увеличился более чем на 30 товарных позиций. Например, хорошо зарекомендовало себя на азербайджанском рынке белорусское продовольствие. Существенный вклад в товарооборот внесли и поставки поездов Stadler.

"Поэтому увеличение экспортного потенциала между нашими государствами - это реальная задача, над которой нужно работать. Этой цели посвящен в том числе и визит главы государства, - рассказал Андрей Равков. - Визит на высшем уровне - это не только политический вопрос. Это прежде всего придание импульса отношениям между двумя странами и государственному аппарату, что позволит развивать точки соприкосновения в пользу наших народов".-0-

Фото Андрея Стасевича