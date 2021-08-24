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24 августа 2021, 10:10

Лукашенко принимает участие в Республиканском педсовете 

(Обновлено 10:43)

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает участие в Республиканском педагогическом совете, который проходит 23-24 августа в Минске, сообщает БЕЛТА.

Ожидается, что в своем выступлении на пленарном заседании педагогического форума Александр Лукашенко расставит акценты в наиболее важных вопросах развития образовательной сферы Беларуси.

В Республиканском педсовете принимают участие около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов государственного управления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. В центре внимания - стратегические вопросы развития национальной системы образования до 2030 года.

Накануне была организована работа тематических секций и круглых столов, на которых специалисты рассмотрели современные подходы к повышению качества дошкольного образования, общего среднего образования, развитие профессионального образования в современных социально-экономических условиях, основные направления для высшей школы, дополнительного образования. Кроме того, речь шла о развитии инклюзивного образования, актуальных аспектах социальной, воспитательной, идеологической работы в современных условиях, развитии системы послевузовского образования, совершенствовании подготовки педагогических кадров.

Республиканский педсовет продолжает свою работу 24 августа в формате пленарного заседания. Вниманию участников представлена выставка эффективного педагогического опыта, творческих достижений педагогов, новинки учебной и учебно-методической литературы, образовательные ресурсы и технологии в сфере образования.

Как ранее сообщала БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования, планируемые изменения в отрасли, выносимые на форум, заложены в принятом в первом чтении проекте Кодекса об образовании и проекте Концепции развития системы образования Республики Беларусь до 2030 года. Эти документы разработаны с учетом решений VI Всебелорусского народного собрания, поручений главы государства, правительства.

Основные направления развития сферы образования были определены 24 августа 2017 года на пленарном заседании первого Республиканского педагогического совета с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко. В своем выступлении глава государства обозначил главные принципы развития отечественного образования, акцентировав внимание на государственной поддержке, социальной справедливости и равном доступе к образованию. Тогда участники форума обсудили и приняли Концептуальные подходы к развитию системы образования на краткосрочный (до 2020 года) и долгосрочный (до 2030-го) периоды.

На нынешнем Республиканском педсовете определят основные направления работы сферы образования, приняв за основу Концепцию развития системы образования до 2030 года.-0-
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