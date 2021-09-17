Лукашенко принимает участие в саммите ШОС. Какие интересы у Беларуси в этой организации?

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 17 сентября 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:05 В Гомельском районе велосипедист-подросток попал под колеса легковушки Происшествия
10:02 В Мельбурне прошла акция протеста против коронавирусных ограничений В мире
10:01 Жителя Пинска будут судить за незаконный оборот маковой соломы в составе преступной группы Происшествия
10:00 КГК отметил отсутствие серьезных нарушений в ходе вступительной кампании Общество
09:58 Жительницу Барановичей приговорили к 2,5 года "химии" за смертельное ДТП с подростком Происшествия
09:56 Белорусские парламентарии приступили к мониторингу выборов в Госдуму России Политика
09:55 Очевидец спас двоих мужчин из горящей постройки в Дзержинске Происшествия
09:51 Казахстан предлагает создать в Алматы гуманитарный хаб ШОС для доставки международной помощи Афганистану Политика
09:50 Индия считает главными проблемами региона ШОС безопасность и дефицит доверия Политика
09:46 ГАИ Минска усилила контроль за соблюдением скоростных режимов Регионы
09:34 Работники МЧС за сутки отыскали 10 заблудившихся в лесах Происшествия
09:26 Рахмон: хотим видеть Афганистан свободным от терроризма и наркотиков, мирным и единым Политика
09:26 В Минском районе из-за аварии без воды было 269 домов Происшествия
09:19 В Молодечненском районе пожаром уничтожено 30 т соломы Происшествия
09:18 Рахмон: ШОС утвердилась в качестве эффективного механизма многостороннего партнерства Политика
09:01 Щекин: День народного единства стал воплощением мечты многих поколений, боровшихся за справедливость Общество
09:00 Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"! Общество
09:00 Белорусская цементная компания подвела итоги I полугодия  Экономика
08:55 Сведения из банка правонарушений можно будет получить на портале электронных услуг Общество
08:38 Лукашенко принимает участие в саммите ШОС. Какие интересы у Беларуси в этой организации? Президент
08:35 В Пружанском районе спасатели нашли потерявшуюся при сборе грибов женщину Происшествия
08:31 Умерла американская актриса Джейн Пауэлл В мире
08:18 Купаловские чтения пройдут сегодня в Могилеве Культура
08:16 При обрушении эстакады в Индии пострадали 13 человек В мире
08:06 Бранцевич: региональная политика государства направлена на то, чтобы люди хотели жить на своей земле Экономика
08:02 В Японии произошло извержение вулкана В мире
07:55 В России с 17 по 19 сентября проходят выборы различных уровней В мире
07:51 Открытый чемпионат по скоростной сборке спилс-карт Беларуси пройдет сегодня в Могилеве Регионы
07:47 Валерий Малашко: в праздновании Дня народного единства не только исторический, но и сакральный смысл Общество
07:43 Калинковичский молочный комбинат на Armenia Expo заключил контракт на $55 тыс. Экономика
Все новости
Все новости
Президент
17 сентября 2021, 08:38

Лукашенко принимает участие в саммите ШОС. Какие интересы у Беларуси в этой организации?

Фото kokhinavruz.tj
Фото kokhinavruz.tj

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает сегодня участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На саммите ШОС будут подведены итоги деятельности организации за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия. Всего к рассмотрению на саммите подготовлено более 40 документов.

Главы государства обсудят дальнейшие шаги по преодолению последствий пандемии коронавируса и другие вопросы регионального и международного сотрудничества. На заседании также должны принять решение о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Организация в этом году отметила свое 20-летие, и саммит в Душанбе юбилейный. Место для этого мероприятия Таджикистан подобрал подходящее: заседание глав государства проходит в государственном комплексе "Кохи Навруз". Это один из самых больших дворцов в мире, построенный в 2014 году. Он стал жемчужиной современного Душанбе, и таджикская сторона намерена инициировать включение комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главной достопримечательностью дворца Навруз (в переводе с таджикского означает "новый день") стали четыре величественных зала, в них проводятся совещания высокого уровня, конференции и банкеты. Два из них - "Дидор" и "Зарандуд" - приняли сегодня лидеров стран ШОС. Для отделки залов использовались десятки тонн полудрагоценных камней и ценные породы дерева. Люстра, украшающая зал "Зарандуд", - одна из крупнейших в мире. Она весит 6,7 т и состоит из 1,6 тыс. лампочек.

Что такое ШОС?

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующая межправительственная международная организация. О ее создании было объявлено 15 июня в Шанхае Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. До этого страны работали в формате "Шанхайской пятерки" - без Узбекистана. Это политическое объединение было основано на Соглашении об укреплении доверия в военной области в районе границы (Шанхай, 1996 год) и Соглашении о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (Москва, 1997 год).

В настоящее время членами Шанхайской организации сотрудничества являются восемь стран: помимо ее основателей, это также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан. Беларусь получила статус наблюдателя в ШОС в 2015 году. Такой же статус в организации имеют еще три страны - Афганистан, Иран и Монголия. У ШОС также есть шесть партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Темпы роста экономик стран ШОС, их военные потенциалы (среди членов организации четыре ядерные державы) и успехи на внешней арене говорят о позитивной динамике развития организации. Не зря большой интерес к ее работе проявляет Лига арабских государств.

Чем занимается ШОС?

Первостепенное влияние в ШОС уделяется безопасности и поддержанию мира в регионе. Важную роль в этом играет Региональная антитеррористическая структура ШОС. У нее налажены тесные контакты с профильными структурами ООН, ОБСЕ, Интерполом, ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ.

ШОС осуществляет политическое, экономическое и гуманитарное взаимодействие. Все большее значение страны придают развитию экономического сотрудничества с акцентом на цифровизацию. В организации подписано соглашение о развитии транспортного сообщения. Страны намерены создать цифровые безбарьерные транспортные коридоры и системы отслеживания транзитных перевозок товаров автомобилями и поездами с использованием навигационных пломб. Такой "зеленый коридор" значительно сократит время на прохождение административных процедур и увеличит объем транспортных услуг.

В 2018 году принята программа продовольственной безопасности. Государства работают над развитием современных сельскохозяйственных кластеров и умного сельского хозяйства, не загрязняющего окружающую среду. Среди долгосрочных перспектив - создание зоны свободной торговли, формирование фонда и банка развития, реализация многосторонних проектов.

Зачем Беларусь участвует в ШОС?

Сотрудничество на площадке ШОС открывает большие перспективы не только в политической, но и торгово-экономической сфере. Статус наблюдателя позволяет Беларуси участвовать в заседаниях Совета глав правительств ШОС, совещаниях министров по внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, конференциях по вопросам торгово-экономического сотрудничества, мероприятиях неправительственных структур ШОС: Делового совета и Межбанковского объединения.

Интерес для Беларуси, в частности, представляют совершенствование общего транспортного пространства в регионе ШОС, международных перевозок, а также скоординированное развитие автомобильных дорог. Это должно содействовать участию страны в мультимодальных перевозках, улучшению транспортной инфраструктуры и раскрытию транзитного потенциала.

Беларусь также развивает взаимодействие в ШОС в военной области, по линии антитеррористических структур. Кроме того, налажено сотрудничество по многим направлениям культурно-гуманитарного сотрудничества и в парламентской сфере.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Лукашенко ШОС
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений
Во время встречи Лукашенко: как бы ни складывалась обстановка в мире, Иран и Беларусь всегда находили пути к успеху
Фото из архива Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь
Во время встречи "В Беларуси много интересного для Пакистана". Лукашенко провел в Душанбе встречу с Имраном Ханом
Александр Лукашенко Лукашенко: ОДКБ выступает гарантом и донором безопасности на Евразийском континенте
Лукашенко: миграционная проблематика требует более пристального внимания ОДКБ
Главное
Фото kokhinavruz.tj Лукашенко принимает участие в саммите ШОС. Какие интересы у Беларуси в этой организации?
Лукашенко: пусть народное единство станет источником величайшей духовной силы для будущих поколений
Головченко вручил таможенникам государственные награды
Двойной праздник в Minsk World! Новоселов встречают дома "Мумбаи" и "Бангкок"!
Топ-новости
Картина дня: саммит ОДКБ, изменение безвизового въезда в Беларусь и открытие сезона осенней охоты
Компания Huawei представила доклад на региональном цифровом форуме #GBCregions в Гомеле
Изменен порядок безвизового въезда в Беларусь
Шумилин: новая госпрограмма станет драйвером построения инновационной экономики
Белорусская цементная компания подвела итоги I полугодия 
Порядок вакцинации против гриппа и COVID-19 разработан в Беларуси
10-миллионный талон по QR через Оплати™ приобрела жительница Барановичей. Ей вручили смартфон
Щекин: День народного единства стал воплощением мечты многих поколений, боровшихся за справедливость
Parimatch и ФК "Ювентус" продолжают сотрудничество и обещают новые кросс-промо кампании в сезоне 2021/22
Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Душанбе подписали пакет документов
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1589
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 сентября из-за сильных дождей
Пиневич: в Беларуси на развитие кардиологической службы направляются огромные ресурсы
Кому с 10.10.2021 понадобится касса? Вероятно, и вам тоже
Первый в республике Музей народного единства открывается в Барановичах
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.