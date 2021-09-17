Лукашенко принимает участие в саммите ШОС. Какие интересы у Беларуси в этой организации?

17 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принимает сегодня участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На саммите ШОС будут подведены итоги деятельности организации за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия. Всего к рассмотрению на саммите подготовлено более 40 документов.

Главы государства обсудят дальнейшие шаги по преодолению последствий пандемии коронавируса и другие вопросы регионального и международного сотрудничества. На заседании также должны принять решение о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Организация в этом году отметила свое 20-летие, и саммит в Душанбе юбилейный. Место для этого мероприятия Таджикистан подобрал подходящее: заседание глав государства проходит в государственном комплексе "Кохи Навруз". Это один из самых больших дворцов в мире, построенный в 2014 году. Он стал жемчужиной современного Душанбе, и таджикская сторона намерена инициировать включение комплекса в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Главной достопримечательностью дворца Навруз (в переводе с таджикского означает "новый день") стали четыре величественных зала, в них проводятся совещания высокого уровня, конференции и банкеты. Два из них - "Дидор" и "Зарандуд" - приняли сегодня лидеров стран ШОС. Для отделки залов использовались десятки тонн полудрагоценных камней и ценные породы дерева. Люстра, украшающая зал "Зарандуд", - одна из крупнейших в мире. Она весит 6,7 т и состоит из 1,6 тыс. лампочек.

Что такое ШОС?

Шанхайская организация сотрудничества - постоянно действующая межправительственная международная организация. О ее создании было объявлено 15 июня в Шанхае Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. До этого страны работали в формате "Шанхайской пятерки" - без Узбекистана. Это политическое объединение было основано на Соглашении об укреплении доверия в военной области в районе границы (Шанхай, 1996 год) и Соглашении о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (Москва, 1997 год).

В настоящее время членами Шанхайской организации сотрудничества являются восемь стран: помимо ее основателей, это также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан. Беларусь получила статус наблюдателя в ШОС в 2015 году. Такой же статус в организации имеют еще три страны - Афганистан, Иран и Монголия. У ШОС также есть шесть партнеров по диалогу: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Темпы роста экономик стран ШОС, их военные потенциалы (среди членов организации четыре ядерные державы) и успехи на внешней арене говорят о позитивной динамике развития организации. Не зря большой интерес к ее работе проявляет Лига арабских государств.

Чем занимается ШОС?

Первостепенное влияние в ШОС уделяется безопасности и поддержанию мира в регионе. Важную роль в этом играет Региональная антитеррористическая структура ШОС. У нее налажены тесные контакты с профильными структурами ООН, ОБСЕ, Интерполом, ОДКБ, Антитеррористическим центром СНГ.

ШОС осуществляет политическое, экономическое и гуманитарное взаимодействие. Все большее значение страны придают развитию экономического сотрудничества с акцентом на цифровизацию. В организации подписано соглашение о развитии транспортного сообщения. Страны намерены создать цифровые безбарьерные транспортные коридоры и системы отслеживания транзитных перевозок товаров автомобилями и поездами с использованием навигационных пломб. Такой "зеленый коридор" значительно сократит время на прохождение административных процедур и увеличит объем транспортных услуг.

В 2018 году принята программа продовольственной безопасности. Государства работают над развитием современных сельскохозяйственных кластеров и умного сельского хозяйства, не загрязняющего окружающую среду. Среди долгосрочных перспектив - создание зоны свободной торговли, формирование фонда и банка развития, реализация многосторонних проектов.

Зачем Беларусь участвует в ШОС?

Сотрудничество на площадке ШОС открывает большие перспективы не только в политической, но и торгово-экономической сфере. Статус наблюдателя позволяет Беларуси участвовать в заседаниях Совета глав правительств ШОС, совещаниях министров по внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности, конференциях по вопросам торгово-экономического сотрудничества, мероприятиях неправительственных структур ШОС: Делового совета и Межбанковского объединения.

Интерес для Беларуси, в частности, представляют совершенствование общего транспортного пространства в регионе ШОС, международных перевозок, а также скоординированное развитие автомобильных дорог. Это должно содействовать участию страны в мультимодальных перевозках, улучшению транспортной инфраструктуры и раскрытию транзитного потенциала.

Беларусь также развивает взаимодействие в ШОС в военной области, по линии антитеррористических структур. Кроме того, налажено сотрудничество по многим направлениям культурно-гуманитарного сотрудничества и в парламентской сфере.-0-