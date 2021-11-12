Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что с назначения Дмитрия Горы руководителем ведомства прошло совсем немного времени: он занял эту должность в марте этого года.

"Но по нашим меркам это два года. Даже не год за два, а, можно считать, год за три. Особенно в той ситуации, в которой находились в прошлом году. Находимся в непростой ситуации и в этом году. Все прошлые беды и проблемы свалились на ваши плечи и на ваших коллег. Очень много осталось дел, которые надо было рассмотреть. В связи с этим у меня вопрос: разобрали ли вы эти завалы?" - спросил Президент.

Александр Лукашенко также поинтересовался, какая сейчас атмосфера в коллективах следственных органов.

"Насколько патриотичны и преданы белорусскому народу и закону наши работники в Следственном комитете? Это также немаловажно, - подчеркнул он. - В правоохранительных органах вы человек не новый. И тогда я уже говорил, что вы спокойно можете быстро разобраться в ситуации и организовать нормальную работу Следственного комитета, продолжить те добрые традиции, которые были заложены при прежних руководителях".

"Давайте без самоотчета, что вы сделали за это время, что не сделано. Я прочитал все материалы. Вы доложите мне по вопросам, которые касаются меня как Президента, и тем проблемам, которые я обозначил. И, естественно, на перспективу. Если вы видите, что нужна моя помощь и поддержка, скажите, я буду это делать, - заявил глава государства. - Да, Следственному комитету 10 лет, но это почти ничто. И все-таки мы полумерами не ограничивались, как в некоторых наших постсоветских республиках: мы передали Следственному комитету практически все полномочия. Как и мыслилось, Следственный комитет должен был стать мощным органом, который должен заниматься расследованием всех уголовных дел. Сложилась ли эта практика за 10 лет и что еще не сделано?"

Дмитрий Гора отметил, что сегодня Следственный комитет готов выполнять любые задачи в рамках закона и государственных интересов. "Не будет никаких колебаний, не будет никаких сомнений. Мы будем делать все на благо государства, и люди к этому готовы. Я это говорю с полной уверенностью", - подчеркнул он.

Как рассказал журналистам Дмитрий Гора после доклада главе государства, на встрече были обсуждены результаты работы ведомства, нынешнее состояние дел, оптимизация организационно-штатной структуры.

Отдельное внимание уделено расследованию киберпреступлений. "На сегодняшний день практически четверть преступлений, которые имеются в производстве следователей, - это преступления, связанные с хищением путем идентификации компьютерной информации. Поэтому были обсуждены и практические, и профилактические вопросы. Смотрели и с точки зрения оптимизации структуры нашего ведомства для борьбы с киберпреступностью", - отметил председатель Следственного комитета.-0-

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