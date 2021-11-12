Гора: расследование экстремисткой деятельности выводит на более крупные схемы преступлений

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расследование уголовных дел экстремисткой направленности выводит на более крупные схемы противоправной деятельности. Об этом заявил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора после доклада главе государства, передает корреспондент БЕЛТА.

В последнее время одним из важных направлений в работе правоохранителей стала борьба с экстремистскими проявлениями. "Никто не должен уйти от ответственности за совершенные преступления, и наше ведомство будет выполнять это поручение добросовестно", - рассказал о задачах в этой области Дмитрий Гора.

По его словам, расследование подобных уголовных дел сегодня идет планомерно и систематизированно, больший акцент - на аналитику. "Мы видим те процессы, которые не видели еще полгода-год назад. Мы собираем данные и выходим на более крупные, детальные схемы противоправной деятельности", - заявил председатель Следственного комитета.

"В то же время есть определенный поток уголовных дел, которые возбуждаются чуть ли не ежедневно, - в отношении лиц, которые принимали участие в массовых беспорядках. Они устанавливаются каждый день. О том, что мы подходим к какому-то финишу, говорить рано. Эту работу мы будем продолжать", - отметил Дмитрий Гора.-0-