Лукашенко принял участие в переписи населения Беларуси

22 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в переписи населения. Об этом БЕЛТА сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Корреспондент БЕЛТА поинтересовался у пресс-секретаря, принял ли Александр Лукашенко участие в переписи и каким образом: сам заполнял анкету или, возможно, запланировано общение с переписчиком. "О важности этой масштабной акции для дальнейшего развития страны излишне говорить не надо. Поэтому Президент, безусловно, не остался от нее в стороне. Участие в переписи глава государства уже принял, еще на прошлой неделе. Заполнил переписные листы и передал их в Белстат", - сказала Наталья Эйсмонт.

Она также ответила на популярный вопрос касательно языковой части. В частности, на каком языке Президент заполнял анкету, и какой обозначил в графе "родной язык". "Здесь все просто: заполнял анкету Президент на русском языке, в графе "родной язык" (усвоенный первым в раннем детстве) указал белорусский", - сообщила пресс-секретарь.-0-