Лукашенко присудил специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2020 года

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко 29 декабря подписал указ №500 о присуждении специальной премии Президента Республики Беларусь "Белорусский спортивный Олимп" 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Премии удостоены тренер-преподаватель Сенненской СДЮШОР Валерий Лекторов, заведующий отделом спортивных новостей Агентства телевизионных новостей НГТРК Николай Стуло и директор Местного благотворительного фонда имени Алексея Талая, член национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Алексей Талай.

Награда им присуждена за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности.-0-