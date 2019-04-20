20 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал отдельных российских политиков не страдать по поводу его заявлений о суверенитете. Об этом глава государства заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Президенту был задан вопрос насчет нервной реакции некоторых политиков, в том числе в России, насчет фразы, сказанной накануне в Послании белорусскому народу и Национальному собранию. Александр Лукашенко заявил, что тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой - получит мощнейший отпор.

"Там внутренний фактор и внешний (в этом высказывании. - Прим. БЕЛТА). Эта тема актуальная. И когда я обратился к ней, я просто решил таким образом своими мыслями (поделиться. - Прим. БЕЛТА), которыми я мучаюсь, страдаю и болею. Может, даже усилить, сделать акцент на этом", - добавил он. По его словам, внутренний аспект был связан с тем, что порой высказываются предположения, якобы Лукашенко, еще кто-то хотят Беларусь включить в состав какого-то государства. "Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней стороны вопроса, - сказал глава государства. - Что касается внешней, история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства. Поэтому это был и внешний акцент, что если кто-то посмеет, получит отпор".

"Зря страдают некоторые политики, особенно в России. Я получил всю эту информацию: ах, это против России. Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понимаю, искренне говорю, Россия - это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе. Поэтому не надо страдать некоторым в России политикам и брать на себя вот эти фразы, как будто они адресованы России", - подчеркнул белорусский лидер.

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