21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает активнее сопрягать ЕАЭС с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Об этом глава государства заявил сегодня, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"При всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь", - сказал Александр Лукашенко. - Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость. Мы слишком медленно движемся. Нужно определить конкретные проекты".

Глава государства полагает, что на нынешнем этапе в диалоге с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров. "Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. В отношении продовольствия необходимо оптимизировать ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль", - отметил Президент Беларуси.

"Вы знаете, что КНР всегда проявляла и будет проявлять интерес к нашему союзу. Но и у нас к этому огромному рынку большой интерес. И надо сказать, что в отличие от других союзов и стран Китай открыт для нас. Мы это ощущаем, находясь гораздо дальше, чем, допустим, Казахстан и Кыргызстан от Китая. Он открывается. Поэтому надо интенсивнее завязываться с Китаем, особенно в сфере торговли", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, также следует активизировать переговорные процессы по заключению соглашений о зоне свободной торговли. Особенно это касается Египта, который может стать для стран ЕАЭС плацдармом для продвижения торгово-экономических интересов в Африке.

При этом, отметил Александр Лукашенко, не стоит забывать о ближайших странах: "Учитывая интерес соседей к нашему интеграционному проекту, следует внимательнее посмотреть на страны СНГ с точки зрения увеличения количества наблюдателей и предполагаемых будущих членов ЕАЭС. С каждым из государств-наблюдателей необходимо составить конкретные планы по расширению экономического взаимодействия. Конечно же, с определенными жесткими нашими требованиями к тем, кто хотел бы вступить в наш союз".

Президент Беларуси в целом выразил убежденность, что при наличии доброй воли совместными усилиями стороны в полной мере реализуют огромный потенциал Евразийского экономического союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре.-0-