Лукашенко призывает к созданию антитеррористического фронта силами международных организаций

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает к созданию сплоченного антитеррористического фронта силами международных организаций. Об этом он заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, Беларусь продолжает поддерживать все инициативы в рамках ООН по теме антитеррора. "Но масштаб террористической активности сегодня требует выйти за рамки одной организации. Убежден, что создание сплоченного антитеррористического фронта силами ООН, ОБСЕ, ЕС, ОДКБ, СНГ, ШОС и иных международных организаций - единственно верный способ мощно и эффективно противостоять данной угрозе", - заявил белорусский лидер.

Он также считает, что идея объединить два региона - ОБСЕ и АСЕАН под эгидой контртеррористической конференции в Минске также актуальна и своевременна.-0-