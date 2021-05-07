7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает людей пожилого возраста сделать прививку от COVID-19. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо стариков обезопасить. Я хочу, чтобы они это поняли. Они всегда меня слышали, молодцы. Я просто прошу: надо это сделать. Это значительно меньшая опасность, в сто раз меньше, чем заболеть", - сказал Президент.

/Будет дополнено/.-0-