29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях. Об этом он заявил сегодня в Нур-Султане на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.
Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носит юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции.
Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке. "Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которых мы хотим видеть в союзе. Они сами придут в этот союз", - подчеркнул белорусский лидер.
Он особо отметил необходимость создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. "Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны, - констатировал Президент Беларуси. - Каждый из нас, от глав государств до экспертов, должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок, именно единое общее пространство".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3262 BYN
|2.324 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.085 BYN
|2.088 BYN
|RUB
|3.2221 BYN
|3.208 BYN
|3.22 BYN