29 мая, Нур-Султан /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает отказаться в ЕАЭС от протекционизма на национальных уровнях. Об этом он заявил сегодня в Нур-Султане на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко принимает участие в саммите ЕАЭС в Казахстане Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носит юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции.

Нынешнее заседание ВЕЭС в Нур-Султане носит юбилейный характер. Мероприятие приурочено к двум датам: 5-летию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летию идеи евразийской интеграции.

Александр Лукашенко уверен, что осязаемый положительный эффект от интеграционного проекта дадут более тесная кооперация, увеличение доли товаров, произведенных внутри ЕАЭС, на общем рынке. "Надо отказаться от протекционистских решений на национальных уровнях, введения всевозможных запретительных и ограничительных мер. В этом залог формирования прочного фундамента нашего союза, успешного развития экономик стран, участвующих в интеграции. Тогда не будет проблемы привлечения новых стран, которых мы хотим видеть в союзе. Они сами придут в этот союз", - подчеркнул белорусский лидер.

Он особо отметил необходимость создавать равные условия во всех сферах, включая энергетику. "Пока же предпочтение отдается интересам отдельного субъекта хозяйствования, отрасли или страны, - констатировал Президент Беларуси. - Каждый из нас, от глав государств до экспертов, должен четко понимать, что мы строим именно единый рынок, именно единое общее пространство".-0-

Лукашенко предложил, чтобы Назарбаев на посту почетного председателя занялся ревизией дел в ЕАЭС "На заседании в узком составе я предложил, чтобы Нурсултан Абишевич занялся в том числе ревизией всего того, что мы сделали или не сделали в нашем союзе. Начиная от кадрового состава нашей комиссии и заканчивая стратегическими направлениями деятельности. Вот здесь он может оказать нам неоценимую помощь", - заявил Президент Беларуси.

Назарбаев выступает за расширение стратегических контуров ЕАЭС "После фазы относительно быстрого развития в первые пять лет союз вступает в более сложный, медленный этап эволюции. И мы должны это признать. В целом назрела необходимость выработки нового видения развития", - сказал Первый Президент Казахстана, почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев.