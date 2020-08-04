Лукашенко призывает различать реальную политику и "фанерных марионеток"

4 августа, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает различать участников политических процессов в стране и видеть реальную политику. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Различайте реальную политику, реальную оппозицию и "фанерных марионеток". Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те "фабрики", с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами", - сказал глава государства.

Он призвал внимательно посмотреть на то, что некоторые предлагают - выпустить преступников, посадить чиновников, разогнать милицию, а военных загнать в 90-е. "Они боялись тогда (я тоже был военным), стыдно было одеть военную форму и выйти в город-герой Минск. Нам это сегодня предлагают. Вывести капиталы в офшоры (показали, как делать), заставить всех платить за медицину, образование. Земли сельхозназначения будут частными, чтобы разрушить трудовые коллективы... Вот и все их реформы", - перечислил Президент.

"Но этого в Беларуси не будет", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-