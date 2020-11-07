Лукашенко про БелАЭС: это новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности

7 ноября, Островецкий район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская атомная электростанция - это новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая перед трудовым коллективом и строителями БелАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что по традиции к празднику 7 ноября в Беларуси ежегодно открывают важные, прорывные объекты, которые способствуют качественному скачку отечественной экономики и повышению уровня жизни людей. Так, накануне в Минске открыта третья линия метро., а сегодня по всей стране открываются и другие объекты - памятники суверенной Беларуси, как назвал их глава государства.

Особенность этому празднику, по его словам, безусловно, придает запуск БелАЭС.

"Наша страна сегодня становится ядерной державой, это огромный успех, это венец, если хотите, может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны. Он свидетельствует о том, что у нас есть мозги, люди мозговитые и есть надежные друзья, которые помогли создать этот уникальный объект, который будет служить нам очень долго. Мы, люди старшие, уйдем из этой жизни, а этот объект будет приносить пользу людям", - сказал белорусский лидер.

Он обратил внимание, что сейчас, возможно, тяжело в полной мере оценить важность сегодняшнего момента, ведь, как говорят, большое видится на расстоянии. "Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг совершили при поддержке наших старших братьев, - уверен Александр Лукашенко. - Я так уже не в шутку, а полушутя говорю о том, что коль научились, то надо и вторую станцию построить. К тому времени мы увидим, насколько эффективна нынешняя станция, насколько она безопасна и не будет вызывать столько нареканий не только у наших соседей, но и у отдельных сомневающихся в нашей стране".

"Островецкая АЭС - новый шаг в будущее, к обеспечению энергетической безопасности государства, - подчеркнул Президент. - Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20% от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа второго блока. Дальше больше (и я уже открыто сказал, что такое больше). Запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. И не только в энергетику. Но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании".-0-