Лукашенко про нового губернатора Могилевской области Анатолия Исаченко: будет не хуже прежнего

14 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Новый губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко будет не хуже прежнего. Уверенность в этом высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время представления нового губернатора, передает корреспондент БЕЛТА.

Характеризуя главу региона, Президент отметил, что давно и пристально наблюдает за его профессиональной деятельностью и придерживается хорошего мнения о нем. "Я абсолютно убежден и говорю это при Леониде Константиновиче (Зайце, прежнем губернаторе области. - Прим. БЕЛТА), что хуже он не будет. Я в этом убедился на примере Минской области", - сказал Президент. Он вспомнил, как в свое время Анатолия Исаченко назначал руководить одним из важнейших регионов страны - Минской областью, где на тот момент хватало проблем. "Молодец, крепкий мужик, выдюжил, - заметил глава государства. - Но тесно стало в кабинете".

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