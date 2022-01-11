Лукашенко: прочные духовные опоры помогли белорусам сохранить родной язык, культуру и традиции

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прочные духовные опоры помогли белорусам сохранить родной язык, культуру и традиции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп", передает корреспондент БЕЛТА.

"Не имея прочных духовных опор, вряд ли белорусы, пройдя через многолетние войны и лишения, сумели бы сохранить родной язык, культуру, традиции, связавшие века и поколения, - сказал Президент. - Казалось бы, простые истины, но давайте заглянем немного дальше наших границ. Все ли народы сегодня, как мы, живут достойно, в мире и согласии? К сожалению, нет. Иногда и у нас бывает".

Глава государства отметил, что на дворе 21-й век - век науки, прогресса и уникальных технологий, а сотни миллионов людей в мире страдают от войн, болезней и голода.-0-