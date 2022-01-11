Лукашенко рассказал, почему премия "За духовное возрождение" приурочена к Рождеству

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальной премии деятелям культуры и искусства и премии "Белорусский спортивный Олимп" пояснил, почему это событие приурочено к рождественским праздникам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что светлые рождественские дни - время удивительное, наполненное верой, любовью и радостью, оно объединяет людей, вдохновляет и дарит надежду.

"Поэтому когда четверть века назад мы учредили премию "За духовное возрождение" и специальные премии, то осознанно приурочили их к Рождеству Христову. Именно этот христианский праздник символизирует все самое светлое, чистое в нашей жизни, что нам пришлось десятилетиями и веками защищать", - заявил Александр Лукашенко.

Президент напомнил о тех временах: "На фоне распада советской державы к нам мутным потоком с Запада принесло так называемые демократические ценности, замешанные на чужих идеалах, бездуховности и низменных чувствах".

По словам главы государства, подавалось это под видом некой высокой моды и культуры, а цель того экспорта сегодня всем понятна. "Нужно было взрастить поколение без роду и племени. Дискредитировать понятие "патриотизм", заставить презирать наследие наших предков", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он отметил, что белорусы противопоставили этому традиционную христианскую мораль, нравственность и богатейшую культуру народа, обеспечив поддержку людям, которые эти ценности оберегают и развивают.

"Не имея прочных духовных опор, вряд ли белорусы, пройдя через многолетние войны и лишения, сумели бы сохранить родной язык, культуру, традиции, связавшие века и поколения, - сказал Президент. - Казалось бы, простые истины, но давайте заглянем немного дальше наших границ. Все ли народы сегодня, как мы, живут достойно, в мире и согласии? К сожалению, нет".-0-