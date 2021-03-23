Лукашенко: продаться, вступить внутрь какого-то государства ни один не захочет, а я больше всех не хочу

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает, что является самым большим сторонником суверенитета и независимости страны. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками Минского производственного кожевенного объединения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу. Потому что первый Президент этого государства, которое я вместе с вами руками этими лепил", - заявил Александр Лукашенко.

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