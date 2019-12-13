Лукашенко продлил срок службы шестерым генерал-майорам

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 декабря подписал распоряжения о продлении службы и военной службы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Военная служба сверх предельного возраста состояния на этой службе продлена генерал-майорам Геннадию Лепешко (до декабря 2024 года), Игорю Печеню (до мая 2025 года), Виктору Лисовскому (до октября 2025 года).

Генерал-майорам милиции Александру Барсукову и Николаю Мельченко служба в органах внутренних дел продлена до апреля и августа 2025 года соответственно. Служба в Государственном комитете судебных экспертиз сверх предельного возраста состояния на этой службе генерал-майора юстиции Сергея Евмененко продлена до марта 2023 года.-0-