Лукашенко продвигает выработку в ЕАЭС механизмов кредитования кооперационных производств

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости в кратчайшие сроки проработать в рамках Евразийского экономического союза механизмы кредитования кооперационных производств. Об этом глава государства заявил сегодня, выступая выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который проводится в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, нужно расширять практику совместного использования научно-технического и производственного потенциала союза. Хороший пример такого сотрудничества - проект интегрированной системы ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг.

"Считаю необходимым сформировать перечень совместных масштабных и имиджевых высокотехнологичных проектов, способных стать символами евразийской интеграции. Особое внимание надо уделить выстраиванию эффективной системы отбора и управления совместными проектами, а также их научно-исследовательскому обеспечению", - заявил Александр Лукашенко.

Он отметил, что для решения этой задачи необходимо в кратчайшие сроки проработать механизмы кредитования кооперационных производств.

Александр Лукашенко также отметил, что еще примерно 10 лет назад, до подписания Договора о создании ЕАЭС, в том числе первым Президентом Казахстана предлагались такие имиджевые проекты. "Мы соглашались с этим. Но до сих пор так и не решили эту проблему", - заметил Президент.-0-