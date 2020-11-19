Лукашенко произвел перестановки в руководстве МВД

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал сегодня ряд назначений в правоохранительном блоке, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко пошел на повышение. Теперь он займет должность первого заместителя - начальника милиции общественной безопасности. До настоящего момента должность первого заместителя министра внутренних дел была закреплена за начальником криминальной милиции.

Глава государства пояснил такое решение тем, что теперь общественной безопасности будет отводиться первостепенная роль. "Суть нынешних назначений и перестановок в том, что мы придаем большее значение в МВД системе общественной безопасности. Вы, наверное, это заметили. Здесь никто не должен быть в обиде из прежних заместителей (министра внутренних дел. - Прим. БЕЛТА), особенно первого: нет того, что мы не доверяем кому-то. Просто, исходя из нашего опыта, ситуации в стране, последних событий, мы убеждаемся и понимаем, что и в будущем общественная безопасность будет наиважнейшим направлением работы для нашей милиции, - сказал Александр Лукашенко. - Вот и все секреты. Чтобы тут не копались и не думали, что мы какой-то переворот совершаем".

При этом Президент обратил внимание, что появившиеся вакансии в системе МВД надо заполнять молодыми и проверенными офицерами.

"Я абсолютно согласен, что это проверенные люди, которые показали, что они настоящие патриоты и готовы защищать свою родину, не глядя на то, какие накаты осуществлялись на всех нас и прежде всего на военных, милицию. Они это выдержали. Не стыдно, что у нас есть такая милиция", - подчеркнул он.

Начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Николай Карпенков назначен заместителем министра внутренних дел - командующим внутренними войсками.

Андрей Любимов, первый заместитель начальника ГУВД Минского горисполкома - начальник криминальной милиции, переведен в Витебск. Там он займет должность начальника управления внутренних дел Витебского облисполкома.-0-