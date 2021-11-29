Лукашенко: против Беларуси развернута гибридная война практически по всем направлениям

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Против Беларуси развернута гибридная война практически по всем направлениям. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Министерстве обороны на тему военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"То, что сегодня идет гибридная война, мы не единожды говорили. Я еще в конце прошлого года предупреждал вас, что против нас развернута гибридная война практически по всем направлениям. Дошли до горячего противостояния", - заявил Президент.

"Мы не знаем, что они нам подкинут. Мы разве могли предположить, что у нас возникнет некий миграционный кризис. Однако возник. И он подогревается постоянно", - сказал Александр Лукашенко.-0-