Лукашенко: противников государства в Беларуси всегда было около 10%

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противников государства в Беларуси всегда было около 10%. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, согласовывая назначение руководителей местных органов власти, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подбирая людей, анализируя ситуацию, будьте очень аккуратны. Не должно повториться, как это было в 1930-х годах (оно не так было, как пишут сейчас, но тем не менее): махнули косой - и не важно, кого зацепили. Нельзя идти лоб в лоб: белые, красные - и пошли один на одного. Ни в коем случае. Надо аккуратно, терпеливо разбираться, - призвал управленцев глава государства. - Людей, которые являются нашими противниками (не тех, что думают иначе, а противниками), их всегда было около 10%".

Президент допустил, что, может быть, с такими людьми государство слабо работало. Теперь у них выросли дети, некоторые из которых также не поддерживают государственную политику. "Не все из них предатели и вредители, - добавил Александр Лукашенко. - Многие ребята, девчонки оппозиционеров имеют, возможно, свою точку зрения, но они работают в стране. Поэтому, еще раз говорю, надо быть очень аккуратными".

В то же время, подчеркнул глава государства, предателей во власти быть не должно. "Самоуспокаиваться нельзя. Ты оппозиционер - пожалуйста, иди в оппозицию, чтобы люди видели, что ты оппозиционер, а это власть. Ты в оппозиции к власти, высказывай свою точку зрения", - отметил Президент.

Александр Лукашенко при этом уверен: обычные белорусы вряд ли смогут ответить на вопрос, чего хочет оппозиция. "А мы ведь говорили, помните: разрыв союза с Россией, приглашение сюда НАТО, переформатировать церковь, запретить русский язык и так далее. Они это прячут сейчас: это им не выгодно. Как показывают социологические исследования, которые мы сейчас получили, люди поддерживают тот курс, который мы сегодня проводим", - заявил белорусский лидер.-0-