22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 23 октября в Минске переговоры с Президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, который будет находиться в стране с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в
Состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, на которых стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание будет уделено торгово-экономической тематике, в частности вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий.
Запланировано подписание ряда международных документов, позволяющих расширить взаимодействие Беларуси и Кубы в различных отраслях. Ожидается, что по итогам переговоров Александр Лукашенко и Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подпишут совместное заявление.-0-