22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет 23 октября в Минске переговоры с Президентом Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом, который будет находиться в стране с официальным визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Состоятся переговоры глав государств в узком и расширенном составах, на которых стороны обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, определят перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Особое внимание будет уделено торгово-экономической тематике, в частности вопросам реализации совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, информационных технологий.

Запланировано подписание ряда международных документов, позволяющих расширить взаимодействие Беларуси и Кубы в различных отраслях. Ожидается, что по итогам переговоров Александр Лукашенко и Мигель Марио Диас-Канель Бермудес подпишут совместное заявление.-0-

Беларусь и Куба намерены определить новые векторы экономического взаимодействия - посол Президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес 22-24 октября впервые посетит Беларусь с официальным визитом. По словам дипломата, визит позволит проанализировать состояние двустороннего сотрудничества и определить новые векторы взаимодействия, в том числе экономического.