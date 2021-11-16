16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет сегодня совещание по ситуации на границе. Об этом информирует Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось БЕЛТА, беженцы встречают девятый день на белорусско-польской границе. Люди ночевали прямо на холодном бетоне у въезда в пункт пропуска, многим из них так и не удалось уснуть. С польской стороны все так же дежурят силовики за колючей проволокой. За ночь увеличилось количество техники: на узком участке въезда в польский пункт пропуска стоят уже четыре водомета. Напротив - лагерь беженцев с детьми и женщинами.

Накануне вечером состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель. Длилась беседа около 50 минут. Был обсужден ряд проблем и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы для недопущения эскалации ситуации на границе. Еще один важнейший аспект, который Президент Беларуси и и.о.канцлера Германии обсудили детально, - гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи. Александр Лукашенко и Ангела Меркель договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.-0-