27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет совещание по подготовке Всебелорусского народного собрания. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
В частности, опубликован список участников совещания. Это премьер-министр Роман Головченко, председатели Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Наталья Кочанова и Владимир Андрейченко, госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, управляющий делами Президента Виктор Шейман. В числе участников совещания также первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев и пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"Эти люди отвечают за подготовку Всебелорусского народного собрания. Вообще, ответственных и вовлеченных гораздо больше, но не все докладывают напрямую Президенту. Совещание по ВНС скоро начнется", - говорится в сообщении Telegram-канала.-0-