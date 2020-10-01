Лукашенко провел телефонные разговоры с Алиевым и Пашиняном. Главная тема - ситуация в Нагорном Карабахе

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября провел телефонные разговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Стороны традиционно обсудили развитие двусторонних отношений, торгово-экономическое сотрудничество и другие актуальные вопросы. Главной темой обоих телефонных разговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе.-0-