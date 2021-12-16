Лукашенко проводит совещание по противодействию санкциям

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит совещание о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками совещания стали члены правительства, руководители государственных органов и организаций, губернаторы, директора предприятий.

"Я пригласил вас для того, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается сегодня в экономике. Конец года, беспрецедентное санкционное давление оказывается на Беларусь, и это будет продолжаться, скорее всего. Мы должны четко понимать, как действовать, ни в коем случае не допускать неточных шагов, не то что ошибок, чтобы предотвратить определенные последствия этих санкций", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что все эти санкции не являются чем-то новым. В мире много стран, против которых постоянно применяются необоснованные и дискриминационные меры. Такая же политика, например, проводится и против России.

"К сожалению, это стало нормой, а на нарушение международного права никто не смотрит. Создается впечатление, что лиц, принимающих такие решения, здравый смысл оставил", - заявил глава государства.

Как сообщалось, с 1 января Беларусь в ответ на санкции вводит продовольственное эмбарго на ряд товаров из государств, осуществляющих недружественные действия в отношении страны. Только за 10 месяцев этого года из таких стран было импортировано продовольственных товаров и продуктов питания на общую сумму более $530 млн. Позиции, формирующие основу этого импорта, с начала следующего года будут под запретом.

Запрет на ввоз распространяется на ряд товаров из Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.-0-