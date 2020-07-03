Лукашенко проводит встречу с главой Сбербанка России Грефом

3 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк России" Германом Грефом, передает корреспондент БЕЛТА.

ПАО "Сбербанк России" - крупнейший банк и один из ведущих глобальных финансовых институтов, а на сегодняшний день еще и крупнейшая технологическая компания Российской Федерации. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора, он является ключевым кредитором для российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

В состав зарубежной сети Группы Сбербанк входят дочерние банки, филиалы и представительства в 17 странах мира. Помимо стран СНГ, Сбербанк представлен в странах Центральной и Восточной Европы, имеет представительства в Германии и Китае, филиал в Индии.

В Беларуси работает ОАО "БПС-Сбербанк", основным акционером которого выступает ПАО Сбербанк (98,43% акций). БПС-Сбербанк входит в топ-5 по размеру активов среди белорусских банков. Его чистая прибыль по итогам 2019 года по НСФО составила Br107,2 млн при рентабельности капитала в 15,8%.-0-