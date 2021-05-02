Лукашенко: пусть духовный подъем праздника Пасхи поможет в добрых делах, принесет мир, согласие и счастье

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси со Светлым Воскресением Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.
Глава государства отметил, что Пасха для всего христианского мира является символом торжества веры, жизни и справедливости.
"Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации, - говорится в поздравлении. - Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства".
"Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье", - пожелал православным христианам Беларуси Александр Лукашенко.
Поздравление Президента Беларуси со Светлым Воскресением Христовым
Дорогие соотечественники!
От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым.
Пасха для всего христианского мира - символ торжества веры, жизни и справедливости.
Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации.
Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства.
Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.
Александр Лукашенко.-0-