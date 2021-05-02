Лукашенко: пусть духовный подъем праздника Пасхи поможет в добрых делах, принесет мир, согласие и счастье

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси со Светлым Воскресением Христовым. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента.

Глава государства отметил, что Пасха для всего христианского мира является символом торжества веры, жизни и справедливости.

"Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации, - говорится в поздравлении. - Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства".

"Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье", - пожелал православным христианам Беларуси Александр Лукашенко.

Поздравление Президента Беларуси со Светлым Воскресением Христовым

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со Светлым Воскресением Христовым.

Пасха для всего христианского мира - символ торжества веры, жизни и справедливости.

Из года в год в эти радостные дни создается особое настроение приближающегося чуда. Мы переоцениваем свои поступки, делимся теплом милосердия с окружающими нас людьми, заботимся о тех, кто оказался в сложной ситуации.

Много веков православные традиции питают душу белорусского народа спасительными истинами христианства, помогают сохранить наши бесценные сокровища: любовь к родной земле, толерантность, мудрость и силу единства.

Пусть необыкновенный духовный подъем этого праздника поможет нам в добрых делах, принесет в каждый дом мир, согласие и счастье.

Александр Лукашенко.-0-