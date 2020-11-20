Лукашенко - работникам "Гомсельмаша": особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста

20 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает позитивные результаты работы ОАО "Гомсельмаш". Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особо меня радует, что вы вышли на траекторию роста. Пусть с поддержкой, помощью какой-то, но вы не работаете на склад, - сказал он. - Вы производите тот товар и продукт, который нужен стране. И 75% товара вы производите, который мы продаем за пределы и получаем валюту".

Глава государства подчеркнул, что главное - обеспечивать высокое качество продукции, чтобы она была конкурентоспособной. "Здорово поработали по импортозамещению", - заметил белорусский лидер, подчеркнув, что таким образом экономятся миллионы долларов. "Можно много перечислять ваших успешных шагов. Но вы сделали хороший шаг вперед. Деньги, которые государство потратило на вас, не ушли в песок", - сказал Александр Лукашенко.

Одновременно он констатировал, что у предприятия еще остается ряд проблем. Но Президент уверен, что их можно решить в течение 2-3 лет, если и дальше работать, как сейчас.

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