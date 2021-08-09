Лукашенко: работники современных государственных медиа оказались настоящими воинами

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники современных государственных медиа оказались настоящими воинами. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Свою стратегию реагирования на вызовы государство разрабатывало в экстремальных условиях, заметил Президент. По его словам, это был хороший опыт. Он поднял на новый уровень белорусскую журналистику и прежде всего авторскую.

"Острый для страны период дал нам героев нашего времени: политических обозревателей, экспертов, аналитиков, блогеров, которые, несмотря на реальные угрозы и риски, открыто встали на защиту своего государства. Да, сегодня представители современных медиа оказались настоящими воинами. Слово (мы испытали на собственном опыте) может внести раздор в общество, разрушить мир в стране, а может объединить народ в борьбе за национальные ценности, прежде всего за сохранение этих ценностей, независимости и суверенитета", - сказал Александр Лукашенко.-0-