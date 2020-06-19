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19 июня 2020, 13:13

Лукашенко: работу банков с потребителями нужно оценивать наряду с услугами ЖКХ или медпомощью

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работу банков с потребителями нужно оценивать так же, как сейчас оценивается удовлетворенность людей услугами ЖКХ или оказанием медицинской помощи. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время совещания о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент выразил уверенность, что банковскую систему необходимо оценивать с точки зрения удовлетворенности потребителей ее работой. "Такая оценка должна быть не только у ЖКХ или, допустим, медиков. Чем вы лучше? Работаете с людьми ежедневно", - отметил глава государства.

Пока на деятельность банков есть нарекания со стороны как физических, так и юридических лиц. Глава государства высказал обеспокоенность по поводу участившихся случаев кибермошенничества, списания средств с банковских карт и тому подобных преступлений. "В Газпромбанке дошли до того, что на полдня или на день (мы сейчас проверяем эту информацию) изменили курс, чтобы работники банка смогли поменять деньги на доллары по меньшему курсу, и к вечеру подняли курс обратно, - привел пример Президент. - Почему Нацбанк этого не видел?" Кроме того, известны случаи, когда в этом банке люди получали кредиты на потребительские нужды под обещанные 4%, а при возврате приходилось отдавать по ставке под 80% годовых. "Мошенники, обдирали людей и деньги выводили в Латвию", - прокомментировал глава государства.

Александр Лукашенко также обратил внимание, что предприятия зачастую жалуются на завышенные расценки на банковские услуги. Например, эквайринг (безналичная оплата в магазине, в интернете или через телефон). "Куда смотрит Министерство антимонопольного регулирования и торговли, правительство?" - задал вопрос Александр Лукашенко. Обращаясь к руководителю МАРТ, он потребовал за короткий срок (до сентября) навести порядок в банковской сфере.-0-

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