Лукашенко рассчитывает на расширение взаимодействия с Ирландией

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Ирландии Майкла Хиггинса и народ этой страны с национальным праздником - Днем святого Патрика. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства с удовлетворением отметил, что межгосударственные и человеческие отношения двух стран имеют дружественный и доверительный характер.

Президент адресовал слова искренней благодарности ирландским общественным организациям и частным лицам, которые на протяжении последних десятилетий помогают в минимизации последствий Чернобыльской аварии, развивают разносторонние контакты с пострадавшими белорусскими регионами.

"Рассчитываю, что активное гуманитарное сотрудничество и впредь будет способствовать расширению взаимодействия в разнообразных отраслях", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Майклу Хиггинсу крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Ирландии - мира и благополучия.-0-