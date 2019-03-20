Лукашенко рассчитывает на сохранение положительной динамики взаимодействия с Тунисом

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Рассчитываю на сохранение положительной динамики взаимодействия между нашими странами в политической, торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях", - говорится в поздравлении.-0-
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