Лукашенко рассчитывает на сохранение положительной динамики взаимодействия с Тунисом

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туниса Беджи Каида Эс-Себси с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Рассчитываю на сохранение положительной динамики взаимодействия между нашими странами в политической, торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях", - говорится в поздравлении.-0-