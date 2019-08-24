Лукашенко рассчитывает на укрепление стратегического партнерства с Украиной

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Украины Владимира Зеленского с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Тесные связи между нашими странами всегда строились на взаимном уважении и доброжелательности, доверии и поддержке. Сегодня белорусский и украинский народы объединяют братские отношения, духовные корни, стремление жить в согласии, многочисленные совместные проекты", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что его встреча с украинским лидером на II Форуме регионов Беларуси и Украины будет способствовать дальнейшему укреплению стратегического партнерства, откроет новые возможности практического межгосударственного сотрудничества в различных отраслях.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому здоровья и осуществления планов, а дружественному народу Украины - мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.-0-