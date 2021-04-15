Лукашенко рассчитывает в ближайшем будущем на существенное оживление сотрудничества с Израилем

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Государства Израиль Реувена Ривлина и весь народ этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Исторические судьбы белорусов и евреев тесно переплетены благодаря многолетним традициям самопожертвования и поддержки. Наша дружба закалена памятью о взаимопомощи во время самых сложных испытаний, которые выпали на долю человечества", - говорится в поздравлении.

Глава государства подчеркнул, что современные Беларусь и Израиль являются убежденными сторонниками принципов равенства и взаимоуважения. "Именно эти ценности служат основой хороших и открытых отношений. Уверен, что в ближайшем будущем мы сумеем вернуться к привычному образу жизни и существенно оживить сотрудничество во всех сферах нашего общего интереса", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал Реувену Ривлину здоровья, поддержки в обществе и успехов на политическом поприще, а жителям Израиля - мирного неба, солидарности и скорого преодоления временных трудностей.-0-