Лукашенко: расширение дружественных связей отвечает долгосрочным интересам Беларуси и Мьянмы

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мьянмы Вин Мьина и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что дальнейшее расширение традиционно дружественных связей между Беларусью и Мьянмой, развитие плодотворного сотрудничества в различных отраслях взаимной заинтересованности, в первую очередь в торгово-экономической сфере, отвечают долгосрочным интересам наших государств", - говорится в поздравлении.-0-