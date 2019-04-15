Лукашенко рассказал, что будет обсуждать на переговорах с Эрдоганом

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу" рассказал, что намерен в ближайшее время обсудить на переговорах с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что фундаментом любых отношений между государствами является торгово-экономическое сотрудничество и его надо развивать, если страны хотят иметь долгосрочные и стабильные отношения. "Нам надо этот фундамент создавать, надо его укреплять. И под ту надстройку, которая у нас выстроена, надо подводить сейчас мощный фундамент в виде торговли, экономических отношений, инвестиций. Мы к этому подошли. И предстоящий визит в Турцию будет в основном посвящен этому. Мы будем говорить о совместных проектах, о совместных инвестициях, о более интенсивной и сбалансированной торговле", - рассказал Президент.

"Если откровенно говорить, то политические, дипломатические, гуманитарные, а в последнее время и культурные взаимоотношения наших государств значительно опережают торгово-экономические. А торгово-экономические отношения, пусть даже мы имеем миллиард долларов товарооборота, - это не те объемы. Кстати, с большим дефицитом для Беларуси. Паритет должен быть, экспорт-импорт надо выравнивать", - отметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, Беларусь хочет иметь с Турцией такие же теплые и дружеские отношения, как, например, с Россией. "А почему бы и нет? У России с вами сейчас очень добрые отношения. Почему у нас должны с вами быть отношения не то что хуже, а ниже? Такого быть не должно. Поэтому мы с Президентом Эрдоганом однозначно подтянем уровень наших отношений даже выше, чем у вас с Российской Федерацией. Мы нащупали за эти годы те точки соприкосновения, те позиции, по которым сегодня надо работать. И мы полны решимости это сделать", - заявил Александр Лукашенко.

У Беларуси и Турции много общих интересов, добавил глава государства: IT-сектор, сфера технологий, химическая и нефтехимическая промышленность, производство автомобильной техники.

"Вы очень нуждаетесь в нашей технике - Турция огромная страна - кормоуборочной, зерноуборочной, машинах большой грузоподъемности почти до 500 т (мы создаем такие карьерные самосвалы), автомобилях средней, малой грузоподъемности, тракторах МТЗ. Все это вам интересно. И мы уже пришли в Турцию, создаем там свои представительства, торговые дома, сервисные центры. Наша техника продвинута. Даже в сфере военно-технического сотрудничества, несмотря на то что вы страна НАТО, а мы принадлежим к другому военно-политическому блоку - ОДКБ, мы нашли с вами точки соприкосновения и сотрудничаем", - заметил Президент.

Александр Лукашенко отметил теплые, дружественные межличностные отношения с турецким лидером. "Мы называем друг друга братом, это была инициатива Реджепа Эрдогана. Я его называю своим другом. По-разному. Но всегда, как близкие, можно даже сказать, как родные люди. После определенных событий, которые пережила Турция (я не буду их сейчас называть) и в которые я невольно был вовлечен больше всего с подачи своего друга Реджепа Тайипа Эрдогана, мы стали еще ближе", - рассказал Александр Лукашенко.

"Мы понимаем друг друга, поддерживаем друг друга на всех международных площадках, строим очень хорошие отношения между мощной, богатой Турцией и очень важной здесь на севере страной Беларусью. У нас нет никаких закрытых тем для сотрудничества, и в связи с этим наши отношения очень близкие и очень дружественные", - подчеркнул белорусский лидер.-0-