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21 апреля 2020, 14:44

Лукашенко рассказал, где будет работать на субботнике и на что направят собранные деньги

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21 апреля, Бобруйск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко не видит оснований для переноса республиканского субботника. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам во время посещения бобруйского предприятия "Славянка", передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Президента, сейчас нет оснований для переноса или отмены республиканского субботника. Он отметил, что люди все равно работают в пятницу, и если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет. "Поэтому, когда я принимал это решение, я однозначно был за субботник. Тот, кто работает, - они отработают. Мы, чиновники, конечно, свою зарплату тоже перечислим в фонд субботника, потому что это святое дело", - сказал Александр Лукашенко.

Сам глава государства планирует провести субботник в регионе, пострадавшем от аварии на Чернобыльской АЭС. В годовщину трагедии он всегда посещает эти районы, а теперь заодно останется и на субботник. Вместе с тем Президент отметил, что конкретный населенный пункт еще не выбран. "Я в это время несколько дней буду жить на юге, и там мы что-нибудь подыщем. Какой-нибудь лес посадим", - добавил он.

Собранные во время республиканского субботника деньги будут направлены на ремонт и модернизацию детских лагерей, облагораживание военных памятников, рассказал Александр Лукашенко. Он пояснил, что предлагалось эти средства вложить в систему здравоохранения, но это направление будет поддержано за счет международной помощи.

Глава государства заверил: если ситуация с коронавирусом обострится и будут необходимы меры по изоляции людей, отмене массовых мероприятий, такие шаги обязательно будут предприняты. Пока в этом нет необходимости, подчеркнул он. "Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - уверен Президент.-0-

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