Лукашенко рассказал, как бы он поступил в случае гибридной атаки на Беларусь

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказал, как бы он поступил в случае гибридной атаки на страну, сообщает БЕЛТА.

Был задан вопрос, как поступил бы глава государства, если кто-то позарится на белорусскую территорию, даст ли Президент, не раздумывая, приказ защищать и стрелять в противника.

"Я никогда не начну стрелять первым. Это большая глупость, и это подарок будет врагам. Есть до стрельбы очень много вариантов. Но если все варианты этой гибридной драки будут исчерпаны - без сомнения. Слушайте, а зачем армия?" - сказал белорусский лидер.

При этом он назвал досужими разговорами, что в этой ситуации мог бы сбежать из страны. "Лукашенко никогда никуда не побежит, и мои дети никуда не побегут", - подчеркнул Президент.

Дмитрий Гордон поинтересовался мнением Александра Лукашенко насчет событий в Крыму, когда полуостров фактически отошел России. "У вас не было ни власти, ни желания защищать свой кусок земли", - заметил глава государства.

Президент также ответил на вопрос, считает ли он, что что-то подобное может произойти и в отношении Беларуси. "Нет, никогда, и даже сейчас в том числе, несмотря на эти острые взаимоотношения. Никогда. Я знал детали. Не все так там было по-великому, как вы сегодня представляете: ах, спланировали, захватили и прочее. Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории и отнеслись к Крыму. Я сам часто ставил себя на место ваших руководителей… Слушайте, если бы у меня даже клочок земли попробовали… Там бы легло уже тысячи человек. Крым, жемчужина! А вы не воевали", - сказал белорусский лидер.

"После всего, что вы сказали, об одном жалею, что руководили Украиной тогда не вы", - заметил в ходе интервью Дмитрий Гордон.-0-