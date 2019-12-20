20 декабря, Санкт-Петербург /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как распределят посты в новом составе Коллегии ЕЭК. Соответствующие заявления он сделал сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"О персональном составе коллегии мы только что договорились: блок торговли оставляет за собой Российская Федерация. У нас остаются техническое регулирование. Агрокомиссию, промышленную мы передаем Армении. И за нами председательство. Так что все эти вопросы решены", - заявил белорусский лидер.

Решено, что председателем ЕЭК станет представитель Беларуси Михаил Мясникович. Он был представлен лидерам стран. "Человек очень опытный. Касым аке (Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. - Прим. БЕЛТА) только что прислал мне письмо, что он согласен. И наш почетный председатель (Нурсултан Назарбаев. - Прим. БЕЛТА) об этом сказал, что поддерживает кандидатуру председателя", - отметил глава государства.

Главы стран ЕАЭС утвердили Михаила Мясниковича председателем Коллегии ЕЭК Представитель Беларуси пообещал лично встретиться с рядом должностных лиц в странах ЕАЭС и обсудить стратегические вопросы.

Примечательно, что саммит в узком составе продолжался буквально 10 минут. Лидеры констатировали, что по всем вопросам достигнуты договоренности, и перешли на заседание в расширенном составе, где подписали решения и документы, предусмотренные повесткой дня саммита.-0-