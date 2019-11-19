Лукашенко рассказал, как в Эмиратах совершал утренние пробежки на 15 км

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на на Олимпийском собрании НОК рассказал, как во время недавнего пребывания в ОАЭ совершал утренние пробежки на 15 км, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Лукашенко, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, он усиленно тренировался. "Начали бегать. Я в своем возрасте - 15 километров с утра. Дышать нечем, жара несусветная. Вот бегу и думаю (про белорусских спортсменов. - Прим. БЕЛТА), как они там, в Дохе (на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Катаре. - Прим. БЕЛТА). Целую неделю: утром тренировка два часа, вечером тренировка - уже совсем другой вид спорта и баня. Думаю: выдержу или не выдержу. Правда, написали, что я там умираю. Понял, что настоящий спортсмен и в этих условиях должен бегать и давать результат", - сказал глава государства.

Во время прошедшего официального визита в Австрию и выступления Президента на бизнес-форуме также звучала тема бега. Присутствовавший с австрийской стороны председатель Национального совета Вольфганг Соботка был вынужден выступать не за трибуной, так как после недавних операций на коленных суставах ему это было физически трудно. Однако он выразил уверенность, что в скором времени поправится и даже сможет обогнать главу белорусского государства на дистанции в 100 м. Александр Лукашенко в свою очередь назвал смелым это заявление. "На 100 метров могу отдать пальму первенства, но на 10 километров вы не рискуйте", - заметил белорусский лидер.-0-