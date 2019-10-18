Лукашенко рассказал, как вместе с Ельциным предлагал Клинтону должность в Союзном государстве

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Копирование зарубежных моделей государственного управления не всегда подходит для специфики отечественной системы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

Рассказывая о разработке нового закона о госслужбе, Александр Лукашенко отметил, что Беларусь хоть и опирается на новый опыт, но должна в первую очередь исходить не из заимствования каких-то зарубежных моделей, а из приоритетов своей государственной политики.

Свой тезис глава государства подкрепил случаем из жизни. Он вспомнил, как в кулуарах международного саммита встретился с тогдашними лидерами России и США Борисом Ельциным и Биллом Клинтоном. Президент Америки собирался покидать свой пост и, по словам Александра Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы". Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел - он еще больше начал смеяться", - рассказал Президент.

Глава государства тогда заметил, что не дай бог Президенту США руководить в Беларуси или России. "Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей, - пояснил Александр Лукашенко. - Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа - две большие разницы".

"Поэтому с иностранным опытом надо быть аккуратнее, не только на самом верху, но и вообще", - резюмировал Президент.-0-