Лукашенко рассказал, какие иностранные инвестиции нужны в Беларуси

22 марта, Барановичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района сделал ряд заявлений касательно того, какие в стране на современном этапе нужны иностранные инвестиции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прошло то время, когда мы бросались на любые иностранные инвестиции. Одно дело, когда приходит к тебе инвестор и работает в тех же условиях, что работают "Атлант", БелАЗ, МАЗ и так далее. Когда он пришел, вложил деньги, платит налоги, зарплату… Совсем другое, кода он приходит, требует определенных льгот и ничего, кроме зарплаты людям, не платит. Наверное, уже таких инвесторов особо за руку тащить не надо. За исключением, если это новейшие технологии, которых у нас нет", - заявил глава государства.

"Нам нужны инвестиции, которые будут на пользу нашим людям и нашему государству в виде добавленной стоимости, которая останется у нас, чтобы была прибыль, были налоги, чтобы предприятие развивалось. Не просто бросаться на какую-то копейку. Он (инвестор. - Прим. БЕЛТА) привезет, разместит производство и все, что здесь получит, вывезет, не заплатив ни копейки налогов. Поэтому инвестиции инвестициям рознь", - добавил Александр Лукашенко.-0-