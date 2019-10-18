Лукашенко рассказал, каких людей надо отбирать в управленцы

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На управленческие должности принципиально важно отбирать только заинтересованных, неравнодушных и высококвалифицированных специалистов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в подборе кадров на руководящую должность необходимо учитывать человеческие качества и нравственный критерий. Мы видим, как на фоне системного внедрения новых технологий в экономическую деятельность и общественные отношения возникают новые коррупционные риски. В этой связи принципиально важно на управленческие должности отбирать только заинтересованных, неравнодушных и высококвалифицированных специалистов, ориентированных на служение стране и людям, а не на удовлетворение личных или карьерных амбиций", - сказал Александр Лукашенко.

А для повышения престижа руководителя, заявил Президент, необходимо закреплять дополнительные социально-правовые гарантии госслужащих, подтверждающие их высокий статус.

Тема, которая, по словам главы государства, также требует особого внимания, - ротация руководящих кадров. Ее главная цель, отметил Александр Лукашенко, даже не в том, чтобы исключить кумовство и протекционизм. "Менять место работы, а иногда и прописку, выходить из зоны комфорта надо, чтобы развиваться, расширять кругозор, открывать в себе новые грани и способности. Таким образом, специалист не только вырастет профессионально, но и стране принесет больше пользы", - считает он.-0-