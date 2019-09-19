Лукашенко рассказал, кто из чиновников в Беларуси сохранит свой пост после выборов

19 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, кто из чиновников сохранит свой пост после предстоящих в Беларуси выборов. Соответствующие заявления глава государства сделал сегодня на совещании по вопросам работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проектов прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать. Публично вам отвечаю на этот вопрос: тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики особо приближенных, удаленных", - подчеркнул Президент.

"Или как пописывают в интернете: "Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти...". Детей начинают перебирать. Так вот послушайте, никаких детей не перебирайте. Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. И кто умеет меня слушать и исполнять мои поручения", - заявил белорусский лидер

"Если Румас и Кочанова, вице-премьеры и министры меня не слышат, то вы лучше собирайте портфели и уходите сразу", - добавил белорусский лидер.-0-